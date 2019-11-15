Ростов может стать центром инновационной индустрии

В ходе совещания, посвященного перспективному приборостроению и развитию технологий в области сверхвысокочастотной техники, которое прошло на базе ростовского ПАО «Гранит», был представлен проект формирования в России индустрии производства электроники на базе монокристаллов из арсенида галлия GaAs. Подобные структуры могут обеспечить фактически сверхпроводимость при комнатных температурах — их проводимость может быть на порядки выше, чем у металлов. За счет этого Россия получит шанс компенсировать отставание в электронике от ведущих технологических держав мира.



Эксперты ожидают, что уже к 2025 году западные производители радиоэлектронных компонентов и процессоров приблизятся к молекулярной электронике, а в перспективе размеры отдельных элементов в процессорах будут схожи с размерами атомов. Россия от этих показателей пока далека: если компания IBM производит процессоры с размером транзисторов 7 нанометров, то в российских аналогах этот показатель составляет 95 нм. Поиску путей развития отечественной электроники, которые позволят наверстать это отставание, и было посвящено совещание с участием ведущих специалистов ряда донских предприятий, которое прошло на заводе «Гранит» 12 ноября.

Ключевым событием мероприятия стал доклад главного специалиста концерна радиостроения «Вега» А. И. Гордеева по теме адаптации новых технологических направлений в СВЧ-приборостроении. Стоит отметить, что формированием научно-технической политики концерна занимаются выходцы из Ростовской области — выпускники Таганрогского радиотехнического университета (сейчас входит в состав ЮФУ) член – корреспондент РАН, д.т.н., профессор Верба В. С. и д.т.н. Воронцов Л. В.

Господин Гордеев рассказал участникам совещания о перспективах формирования в России индустрии производства отечественной электронно-компонентной базы на основе арсенид-галлиевых кристаллов. На данный момент подобных проектов в мировой электронике нет, данная продукция сможет конкурировать даже с 3-5 нанометровыми микропроцессорами таких производителей как тайваньская TSMC, корейский Samsung, американские Intel и IBM и др. с тактовыми частотами 1 Терабит/с.

Совещание на базе ПАО «Гранит» представляло собой фактически заседание экспертного совета по развитию отечественной микроэлектроники. Модераторами мероприятия выступили генеральный директор ПАО «Гранит» Панасенко В. В. и д.т.н., профессор, председатель секции вузовской науки Совета ректоров вузов Ростовской области Прокопенко Н. Н.