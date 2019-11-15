Меры по сдерживанию тарифов при переходе к раздельному сбору мусора принимаются областным правительством Готовятся также меры социальной поддержки для незащищенных групп населения.

Правительство Нижегородской области рассматривает механизмы для того, чтобы не допустить роста тарифов при окончательном внедрении раздельного сбора мусора на территории региона.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Владимир Никонов.

Руководитель экологической организации «Изменим мир» Анастасия Плужникова пояснила «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что общий тариф подешевел для разных зон за счет того, что из него убрали надбавку за захоронение мусора на полигоне. При этом соответствующие средства могут быть получены за продажу вторсырья.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, а с 1 августа в Нижегородской области стартовал первый этап внедрения раздельного накопления отходов. Соответствующее постановление было подписано губернатором Глебом Никитиным.