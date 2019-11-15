Новая квадрилентная вакцина от гриппа поступила в регион 55 тысяч прививок будут сделаны нижегородцам, входящим в группы риска.

Более 55 тысяч доз вакцины нового вида от гриппа поступило в регион.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщила Заместитель Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталья Садыкова, пояснившая, что речь идет о квадрилентной вакцине, которая усилена еще одним штаммом вируса гриппа и содержит четыре актуальных штамма. Это делается в рамках проекта замены трехвалентной вакцины на четырехвалентную.

Собеседница «ЪFM НН» пояснила, что пока новая вакцина поступает только для взрослых в возрасте с 18 до 60 лет и ее будут распределять по группам риска.

Новая вакцина разработана в Российской Федерации и поставляется за счет средств федерального бюджета.