Нижегородские аграрии увеличили объем экспорта на 18%

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области за девять месяцев 2019 года увеличили объем поставок продукции на экспорт на 18% до $190,7 млн к началу года. В структуре экспорта 75% приходится на долю масложирового сектора, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в ГК НМЖК (Нижегородский масложировой комбинат), за январь-сентябрь объем экспорта предприятий компании вырос на 15% до 359,95 тыс. т по сравнению с концом 2018 года. Основная доля в структуре экспорта компании приходится на подсолнечное масло, добавили в НМЖК.

По данным правительства, также вырос объем поставок за границу мукомольно-крупяной продукции, макаронных изделий, мясных полуфабрикатов, овощных консервов, плодово-ягодных джемов и кондитерских изделий. Областной минсельхоз сообщает, что «Агрофирма „Русь“» и товарищество на вере «“Мир” Ященко А.В. и компания» впервые экспортировали картофель, «Агрокомплекс “Ветлуга”» – грибы, «Пивоваренный завод “Лысковский”» – пиво, лимонады и квас. Объемы экспорта рыбо- и морепродуктов на 17% увеличило ООО «Лунское море», ЗАО «Юроп Фудс Галина Бланка» нарастило на 7% поставки за рубеж макаронных изделий, супов быстрого приготовления и приправы. По информации министерства, всего в регионе 40 компаний АПК поставляют продукцию за границу.

Виктория Александрова