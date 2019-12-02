Технологии vs искусство: что определяет стиль современного дома

Тренды развития домашней бытовой техники, которые отчетливо прослеживались на всех прошедших техновыставках, ясно свидетельствуют: холодильники, стиральные машины и телевизоры больше не желают оставаться на вторых ролях. Их место отныне — на передовой, чтобы удивлять гостей и услаждать хозяйский взор.

Чтобы соответствовать новому статусу, бытовая техника обязана быть на порядок выше «коллег». Телевизоры мимикрируют под окружающую обстановку, обретая невесомость картинных холстов, холодильники становятся самостоятельными арт-объектами, а стиральные машины стремятся выйти за пределы ванных и технических комнат, создавая собственное пространство, полное не просто стирки, а новых эстетических смыслов.

Ультрапремиальная линейка LG SIGNATURE — стабильное подтверждение этого тезиса. Любой ее представитель — «вещь в себе», наполненная повышенным уровнем заботы о хозяине, интуитивным управлением и утонченной эстетикой. Ее создатели говорят, что здесь «искусство вдохновляет технологии, технологии, в свою очередь, дополняют искусство», а слово «компромисс» и вовсе под запретом.

Сегодня LG SIGNATURE — это четыре продукта, задуманных как вневременные шедевры, при этом универсальные и способные стильно смотреться в абсолютно любом интерьере. Мы попросили трех экспертов в разных сферах «пообщаться» с этой техникой и выдать свое профессиональное заключение о том, насколько она соответствует их представлениям о прекрасном.

OLED-телевизор LG SIGNATURE серии W: когда кино приходит к вам

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Резо Гигинеишвили нашел множество параллелей в создании киношедевра и технически совершенного телевизора. «Кино от идеи до воплощения проходит огромный путь. Это путь споров, компромиссов, и кино, конечно, создают идеалисты — каждому потом хочется видеть свою работу на большом экране,— говорит специалист.— Я представляю довольное лицо моего оператора, когда он смотрит свою работу на этом экране: 8 млн пикселей, каждый из которых светится независимо, создают крутое изображение».

OLED-телевизор LG SIGNATURE W9 в рамках концепции «Одно целое со стеной» представляет собой тончайшую панель. Специальная система крепежа на магнитах позволяет использовать его в буквальном смысле в качестве окна в другой мир.

За идеальный черный цвет отвечают именно 8 млн самоподсвечивающихся пикселей в OLED-матрице. Интеллектуальный процессор Alpha 9 второго поколения анализирует спортивные передачи, фильмы, музыкальные трансляции и настраивает картинку и звук, исходя из жанра фильма и телепередачи, а также автоматически подстраивает яркость изображения под освещение комнаты. Звук при этом будет направлен на смотрящего. Запоминая ваши предпочтения и привычки, процессор сам подберет интересный вам контент и оптимальные настройки.

Фото: Дмитрий Каманин

В сочетании с Dolby Vision R и непревзойденным качеством звука на базе Dolby Atmos™ OLED-телевизоры LG SIGNATURE создают эффект полного погружения в красоту и мощь происходящего на экране.

Но OLED LG SIGNATURE — это не только про техническое совершенство. В случае с W9 важнейшую роль играют незаметные детали. Например, тот факт, что каждый телевизор серии после сборки проходит проверку на протяжении 168 часов — для гарантии идеальной работы даже при повышенных нагрузках. Или что при проверке на прочность W9 тестируют при +40 °C в течение двух суток.

Холодильник LG SIGNATURE: свежие гастрономические впечатления

«Я много времени провожу в поездках,— делится автор популярных кулинарных книг, издатель и предприниматель Ника Белоцерковская.— И со своей школой, и в гастрономических турах по Франции и Италии. Привожу новые идеи, которые потом превращаются в рецепты и даже в целые книги. Воплощать эти идеи в жизнь мне помогает

холодильник LG SIGNATURE». Владелица кулинарной школы на юге Франции, Ника оценила возможность заглянуть внутрь устройства, не нарушая температурного режима. Проще говоря, чтобы оценить внутреннее содержимое, не нужно открывать дверцу холодильника и выпускать холодный воздух — достаточно постучать два раза по внешнему дисплею. Который в ту же секунду станет прозрачным. Казалось бы, мелочь? Но вот строгие цифры: согласно исследованию поведения потребителей в США, проведенному LG, семья из четырех человек открывает дверь своего холодильника примерно 66 раз в день, из них 32 раза — без особых причин.

Фото: Дмитрий Каманин

Другая приятная мелочь: если все-таки нужно открыть дверцу, это можно сделать без помощи рук. Функция Auto Open Door позволяет автоматически открыть дверцу холодильника с помощью специального датчика — достаточно поднести ногу к проекции Door Open на полу.

Корпус холодильника LG SIGNATURE выполнен из премиальной текстурированной нержавеющей стали, подчеркивая минималистичный стиль и безукоризненный внешний вид. Ввиду своей прочности такая сталь часто используется для изготовления кухонной посуды высокого класса. Устойчивая к коррозии сталь типа 304 полируется во время производства более 100 раз, а ее металлический блеск дополнительно защищен покрытием, предотвращающим появление отпечатков пальцев.

Фото: Дмитрий Каманин

Внутренняя поверхность холодильника также выполнена из нержавеющей стали, а светодиодная подсветка каждой полки в холодильной камере призвана облегчить поиск продуктов и обзор внутри.

В отличие от большинства продуктов, которые активно производятся со значительной долей автоматизации, продукты LG SIGNATURE создаются в ограниченных количествах на фабриках, где уделяют больше времени каждому продукту. В то время как обычное производство выпускает около 1 тыс. единиц техники в день, LG SIGNATURE ограничивает производство холодильников 25 единицами в день на отдельной производственной линии. Период разработки дизайна холодильников этой линейки превышает два года — это в среднем в два раза больше, чем у массовых моделей. Инженеров же в случае с LG SIGNATURE требуется в четыре раза больше!

Стиральная машина LG SIGNATURE: все гениальное — в простоте

Фэшн-дизайнер Игорь Чапурин уже более 20 лет трудится в модной индустрии, руководя собственным брендом Chapurin. «Все гениальное, как известно, скрывается в простоте,— рассуждает Игорь.— У круга, пожалуй, самая простая и самая совершенная форма. Такое же сочетание простоты и совершенства линий я нашел в стиральной машине LG SIGNATURE. Два отдельных барабана позволяют стирать одновременно. Для меня это особенно важно, ведь дом моды Игоря Чапурина выпускает одежду самых разных тканей и фактур».

Стиральная машина LG SIGNATURE находится в русле тех же инженерных тенденций, свойственных всем устройствам ультрапремиальной серии. В двух барабанах теперь можно стирать разные вещи как одновременно, так и независимо друг от друга. Функция стирки паром помогает без усилий и моющих средств очистить одежду, удалить аллергены и неприятные запахи. Загрузочная дверца наклонена под углом 17 градусов, что минимизирует нагрузку на запястье и шею при работе с машиной. За совершенно круглой формой дверцы, как это ни странно, стоят полтора года напряженной работы и всесторонних испытаний, конечный результат которых — сочетание в равной степени эстетического совершенства и технологического триумфа с фокусом на потребности хозяина бытовой техники.

Фото: Дмитрий Каманин

В стиральной машине LG SIGNATURE применяются топовые материалы — покрытие из керамической эмали с вкраплениями краски дает устойчивость к коррозии и появлению пятен. Для еще большей прочности покрытие наносится при температуре около 700 °C, что примерно в четыре раза выше, чем температура, при которой запекается обычное покрытие из керамической эмали.

Наконец, по сравнению с обычной стиральной машиной для оценки

LG SIGNATURE используется 61 дополнительный критерий: машины этого бренда подвергаются более тщательному осмотру. Тест на надежность ждет эти девайсы и вовсе в два раза чаще принятого в индустрии — четыре раза в год.

Вишенка на торте: круглый ЖК-дисплей под стать основному барабану позволяет с легкостью и удобством управлять стиральной машиной, словно смартфоном.

Климатический комплекс LG SIGNATURE: поддержка с воздуха

Фото: Дмитрий Каманин

«На подиуме одежду представляют модели и известные личности. Их красота — результат заботы о себе, и важную роль здесь играет уход за кожей»,— продолжает Игорь Чапурин. Специфика работы потребовала от модельера найти технически продвинутое, но вместе с тем стильное решение для контроля за воздухом в помещениях. Таким стал климатический комплекс LG SIGNATURE.

О степени чистоты воздуха сигнализирует его светодиодное кольцо. Зеленое — значит, все в порядке; желтое или красное свечение говорит о том, что нужно дать комплексу время на очистку: за час он способен пропускать через себя и очищать 18 л воздуха. Мелкие частицы пыли обычно невозможно увидеть невооруженным глазом, но индикация не подведет вас: качество воздуха оценивается в количественных показателях по категориям размера частиц PM10, PM2.5 и даже PM1.0.

Для увлажнения воздуха климатический комплекс использует современную технологию Watering System, основанную на применении силы воды для фильтрации вредных химических и загрязняющих веществ. Если же прибор не используется, он сам осушит фильтры и простерилизует под ультрафиолетовым светом воду в баке — чтобы предотвратить появление бактерий. Прозрачная передняя панель служит не только декоративной деталью аппарата: она даст возможность наблюдать за процессом очистки и создаст иллюзию капель летнего дождя на оконном стекле.