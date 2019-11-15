«Военторг» хочет отсудить у воронежской Военно-воздушной академии часть столовой

АО «Военторг-Москва» (подконтрольно принадлежащему Минобороны АО «Военторг») обратилось в арбитражный суд Воронежской области с иском об истребовании «из чужого незаконного владения» помещения в столовой Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Речь идет о помещении площадью 35,2 кв. м, расположенном на улице Матросова, 4а. Академия полагает, что истец пропустил срок исковой давности; «Военторг» с этой позицией не согласен. Следующее заседание назначено на 27 ноября.

Олег Мухин