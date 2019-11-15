СКА в овертайме обыграл в гостях китайский «Куньлунь»

Петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Пекине обыграл местный клуб «Куньлунь». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, решающую шайбу в овертайме забросил нападающий СКА Кирилл Марченко. Еще двумя голами в составе армейцев Петербурга отметились Антон Белов и Александр Дергачев.

Продолжаем дальневосточное турне еще одной победой.

Рассказываем про пекинский хоккей:https://t.co/1r9Vjis4wV pic.twitter.com/jv4bzcRvrw — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 ноября 2019 г.

После 29 проведенных матчей сезона в активе СКА теперь 36 набранных очков. Петербургский клуб по-прежнему занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Следующую встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА проведет в воскресенье, 17 ноября, против «Адмирала» из Владивостока.