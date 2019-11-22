Полосатый мангуст

Допустим, Киплинг был расистом, колониалистом и империалистом, за что просвещенная публика, особенно английская, страстно его презирает. Да, он верил в «бремя белого человека» и вообще был не особо политкорректным. Но нам в нашей рубрике «Звери» на это наплевать, мы Киплинга ценим. Он написал «Рикки-Тикки-Тави».

Тот Рикки был индийским серым мунго, и у себя на родине он вполне обычный домашний любимец. Однако если обзавестись мангустом желает житель страны, в которой мангусты не водятся,— например, россиянин,— то он, как правило, покупает мангуста либо желтого, либо — чаще — полосатого, африканского (что-то около 40–50 тыс. рублей). Это не потому, что африканец чем-то лучше прочих, ни в коем случае, просто есть мнение, что полосатый африканец особенно легко становится членом человеческой семьи. И из-за его приветливого нрава, и потому, что на воле эта разновидность мангустов предпочитает жить большими компаниями, причем в своем коллективе они не просто соседи, а команда единомышленников. Завидев врага, они массово встают столбиками и начинают ужасно орать, что уже страшно. Бывали случаи, когда крошечные полосатики, защищая товарища, выступали единым фронтом против шакалов или сервалов и, маршируя на врага и подбадривая себя хоровыми воплями, обращали того в бегство! А с не очень хищными зверями они умеют поддерживать вполне добрососедские отношения — например, семья мангустов запросто может жить рядом с бандой бабуинов. И вот иной бабуин порой берет мангуста на ручки и нежно его поглаживает, а мангуст вполне этим доволен. В общем, кто сумел поладить с бабуином (у которого клыки как у льва, а характер как у бабуина), тот без проблем подружится и с человеком. К тому же полосатых мангустов в Африке пока еще много, так что заводить эту прелесть можно без нравственных терзаний.

Полосатый, он же зебровый, мангуст по-научному — Mungos mungo. А это странно, потому что есть на свете звери, которые сами по себе называются мунго — это группа мадагаскарских виверр. И почему это зебровый мангуст называется Mungos mungo, а собственно мунго при этом — наоборот, Galidiinae? Гуманитариям этого не понять, остается только смириться.

Ну а в остальном название нашего мунго соответствует действительности — он и правда из Африки, преимущественно Центральной, и он на самом деле вполне полосат и зебровиден: его серую или коричневую спинку опоясывают 10–15 поперечных темных полосок. Голова у него широкая, заостряющаяся к носу, ушки маленькие и закругленные, шерстка жесткая, хвост довольно пушистый, зато живот почти голый, славные пальчики с серьезными, под 2 сантиметра, когтями и глазки — темные, сияющие вечным любопытством. Вся эта красота умещается сантиметрах на 30–40 в длину и в 1,5–2 килограммах веса — вполне компактная зверушка. Умеющая чуть ли не удваиваться: желая устрашить противника, мунго выгибает спинку и так распушает шерсть, что становится прямо огромным. А порой еще и довольно странным — готовящийся к схватке мангуст иногда считает необходимым устроить показательный бег на месте: вздыбив шерсть и превратившись в шар, он принимается подпрыгивать, так выбрасывая лапы, что становится похожим на лошадку, мчащуюся неудержимым галопом. Вот только мангуст при этом не продвигается ни на сантиметр, все эти скачки имеют целью исключительно моральное подавление противника. Ну а если противник не подавился, мангуст идет в атаку, отважно пренебрегая габаритами и мощью врага.

Жители стран, богатых мангустами, с давних пор держали их как кошек, чтоб грызунов ловили. Собственно, никто не мешает и нам с вами поручить мангусту ловлю мышей, он с ней чудно справится, недаром же его семейство принадлежит подотряду кошкообразных. А вот если вы мечтаете с помощью мунго избавиться от обуревающих вас змей, тут возможен полный провал: да, по Киплингу, выходит, что битвы со змеями — желанный досуг любого мангуста. На самом же деле это не совсем так, нормальный мангуст предпочел бы со змеями не связываться. Что и доказал печальный опыт неких энтузиастов, однажды попытавшихся засеять мангустами Карибские острова: они (энтузиасты) надеялись, что мунго уничтожат расплодившихся змей, однако мангусты предпочли охотиться на птиц, в том числе домашних, а змей обходили по большой дуге. И то правда — зачем рисковать жизнью, когда кругом полно безопасных и доступных вкусностей? В общем, убивать очередного Нага Рикки-Тикки-Тави будет лишь в том случае, если у него нет другого выхода. К тому же мангуст способен справиться отнюдь не с каждой змеей — как выяснилось, гремучки ему не по зубам.

В наших краях гремучие змеи не водятся, так что вопрос об их взаимоотношениях с мангустами для нас неактуален. Для нас зебровый мунго — это необычный домашний любимец, и нам важно знать про него одно, а именно: как сделать мангуста счастливым и при этом не очень пострадать? Способов пострадать от мунго бывает несколько — например, он может укусить или серьезно поцарапать, но обычно такое хулиганство он позволяет себе только на первых порах, пока еще не совсем познакомился с хозяевами и не успел их полюбить. Впрочем, полюбив, он тоже может куснуть — все-таки животное дикое, и если неумелый владелец свою мангусточку напугал, или слишком уж сильно прижал к груди, или сделал еще что-то неподобающее, мангусточка его цапнет. Или не цапнет, потерпит — характер у них у всех разный. А вот распустившего руки незнакомца мунго укусит почти наверняка, чужих эти звери обычно не любят и для начала как следует на них наорут. Хотя поглазеть на гостей они готовы, мангусты страшно любопытны.

В идеале мангусту хорошо бы иметь свою личную комнату, которую он мог бы разрушать по своему усмотрению. Нет комнаты — значит, придется обходиться клеткой, большой настолько, насколько это возможно, оборудованной поилками-кормушками-домиками-корягами-ветками-игрушками и покидаемой при каждом удобном случае. Удобным мы называем тот случай, когда за мангустом есть кому приглядеть: в безнадзорном состоянии этот хулиган оставаться не должен. Он способен на великие дела: отколупнуть плинтус, почитать книжки, украсть ложки, поработать над обоями, освоить телефон, разбить пару чашек, перевесить занавески, унести в секретное место все незакрепленные предметы, стырить бумажник, прибрать носки, иногда сняв их с ног носителя, или вынуть серьги прямо из ушей. Малютка мунго любознателен, подвижен, неутомим, предприимчив и проказлив. А еще он слегка вонюч — иной мангуст любит метить свою территорию, и ничего вы с этим не поделаете. Впрочем, в этом плане он немногим страшнее хорька. Ну а насчет походов в лоток — тут уж как повезет: некоторые полосатики пользуются им с усердием кошки, другие считают, что и под шкафом сойдет. Но это не от глупости, а от свободолюбия — мангуст отнюдь не глуп, он поумнее многих будет. Хотя бы потому, что умеет разговаривать,— у полосатых мангустов на каждый случай есть свой звук, даже слог. Они то кричат, то подвывают, то щебечут, то свистят, то рычат, то лают, то покряхтывают, то чирикают, то испускают чуть ли не соловьиные трели, то просто что-то невнятно приговаривают, и эти их высказывания похожи на примитивную человеческую речь. В общем, тихо у вас больше не будет — мангусты будут вовлекать вас в беседу с утра до вечера. Хорошо хоть не ночью, ночью они спят. Впрочем, если мунго разбудить, он и ночью с вами побеседует — он вечно бодр, весел и чрезвычайно общителен. Поэтому обычно мунго охотно приходит на зов, лезет на ручки, щекотно целуется и щебечет, и щебечет, и щебечет. И так все лет 10–12 его веселой жизни.

Мангуст — хищник и ловкий охотник, поэтому не стоит искушать его всякими птичками и мышками, до этих ваших питомцев он, скорее всего, доберется. А вот с кошками и собаками мунго обычно соседствует вполне мирно и даже с удовольствием.

В смысле прокорма никаких проблем с мангустом нет. На воле он ест ящериц, насекомых, многоножек, птенцов, лягушек, яйца, змей, фрукты-овощи и вообще все, до чего может дотянуться. Дома же кормить его живыми рептилиями и тем более птичками и мышками совершенно ни к чему, тем более что мангуст будет вполне доволен, отобедав кусочками сырого нежирного мяса и рыбы, порцией творога, яйцом, орехами, фруктами и овощами. Нельзя ему все то же самое, что не стоило бы есть и нам: жирное, копченое, соленое, сладкое. Для развлечения и сохранения охотничьего инстинкта мангусту можно предложить улитку, таракана, сверчка или запустить в таз рыбок, пусть ловит — это, конечно, тоже не очень-то гуманно, но все-таки лучше приношения в жертву живых мышей и птиц.

Доволен ли ваш питомец угощением, вы поймете немедленно: вкусно поевший мангуст разражается счастливым чириканьем. Ну а мангуст не вполне довольный может начать издавать странные звуки — чтоб вы знали, это голос некой особенной африканской куропатки, любимого лакомства вольных мунго. Настолько любимого, что многие мангусты научились приманивать этих птиц, подражая их крикам, и это умение, похоже, закрепилось на генетическом уровне: некоторые мунго, у которых даже прадеды Африки не видели, по-прежнему упрямо пытаются подманить заветную куропаточку. Но где же вы ему посреди Москвы найдете такую экзотику?