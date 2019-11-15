ВТБ продолжит снижать ставки по ипотеке

Банк намерен упростить и ускорить процесс выдачи жилищных кредитов.



Одна из ключевых задач банка ВТБ на ипотечном рынке — снижение ставки по жилищным кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ. Об этом представители банка сообщили во время круглого стола, посвященного развитию ипотечного кредитования в Ростовской области. Также банк ставит перед собой цель повысить доступность ипотеки путем цифровизации данного вида услуг и сокращения среднего срока рассмотрения заявок клиентов.

Как сообщил и. о. управляющего директора по ипотечному кредитованию Андрей Инвияев, по итогам сентября нынешнего года банк продемонстрировал рекордный для себя показатель по доле регионального ипотечного рынка: она составила 26%. Ипотечный портфель ВТБ на Дону вырос с начала года на 20% и достиг 28,1 млрд руб.

«Мы планируем сохранять высокие темпы роста,— добавил господин Инвияев.— Достичь этого поможет повышение доступности ипотеки, обеспеченное, в том числе, снижением процентной ставки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ».

На данный момент по стандартным программам жилищного кредитования ВТБ базовая процентная ставка составляет 8,6% годовых. На льготных условиях доступна ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми. В нынешнем году ВТБ стал первым российским банком, который снизил по ней ставку с 6% до 5% годовых, что позволило финансовой организации выдать льготных кредитов на сумму 440 млн рублей.

По словам Андрея Инвияева, в этом году банк на 10% снизил размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам на покупку частных жилых домов. На их долю, по данным Росстата, приходится треть сделок на вторичном рынке недвижимости Ростовской области.

Для повышения доступности ипотеки, помимо снижения ставок, ВТБ упрощает порядок выдачи ипотечных кредитов. В частности, программа «Победа над формальностями» предусматривает возможность подать заявку на ипотеку без подтверждения доходов клиентов. В настоящее время по ней выдается каждый четвертый ипотечный кредит в регионе, объем выдач за отчетный период превысил 1,5 млрд руб. (+55% к прошлому году).

По словам экспертов, банк заинтересован в ускорении принятия решений по всем возникающим у клиентов вопросам, в первую очередь за счет экстенсивного развития сервисов цифровой ипотеки. Уже сейчас более чем в половине кредитных сделок используется электронная регистрация договоров купли-продажи недвижимости. Динамично растет доля заявок на жилищные кредиты, поступающие через интернет. Кроме того, использование цифровых платформ позволило повысить долю решений по заявкам на ипотеку, которые принимаются в течение 10 минут. Уже сейчас она составляет 62%, а по итогам первого квартала 2020 года должна достичь 80%.

Среди новых проектов цифровизации ипотеки, которые ВТБ реализует в пилотном режиме,— сервис «Жилищная экосистема». Он предусматривает предоставление клиенту на единой цифровой платформе всех услуг, связанных с приобретением недвижимости: от выбора оптимальной программы ипотечного кредитования и конкретного объекта (в том числе, с использование технологий виртуальной реальности) до безопасных расчетов и услуг по отделке и ремонту.