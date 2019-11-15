Десятое заседание по делу «Седьмой студии». Допрос Кирилла Серебренникова. Главное

Кирилл Серебренников рассказал суду, что он придумал проект «Платформа» и представил его в 2011 году президенту Дмитрию Медведеву. Глава государства одобрил проект и дал распоряжение правительству о реализации. С этого момента, по словам Серебренникова, он начал собирать команду и искать площадку. Он познакомился с Юрием Итиным, тот познакомил его с Алексеем Малобродским. Когда Серебренников пришел на обсуждение проекта в Минкульт, там он познакомился с Софьей Апфельбаум. В это же время Серебренников договорился с «Винзаводом» об аренде цеха белого. В обвинении говорится, что они все четверо были знакомы до «Платформы» и планировали расхищать на проекте бюджетные деньги.
Серебренников рассказал, что создать автономную некоммерческую организацию ему посоветовал сотрудник Минкульта — именно такая форма позволяла переводить субсидии автору «Платформы». Регистрацией «Седьмой студии» занимался Итин, генпродюсером был назначен Малобродский. «Никогда к бухгалтерии близко не подходил. Никогда финансами не занимался»,— сказал Серебренников. Он пояснил, что как худрук придумывал проект, а дальше рассказывал о нем продюсеру, который должен был посчитать смету и реализовать его. Когда готовился отчет для Минкульта о проделанной работе, Серебренников только смотрел, все ли постановки указаны в документе.
В обвинении говорится, что подсудимые занижали стоимость мероприятий на «Платформе», обналичивали деньги и распоряжались ими по своему усмотрению. Серебренников рассказал суду, что ничего не знает про обналичивание, но отметил, что «в кино и театре невозможно работать без наличных средств». По его словам, бюджетных средств на «Платформу» не хватало, приходилось искать спонсорские деньги (например, от компании НОВАТЭК). Как заявил Серебренников, из-за небольшого бюджета от многих творческих задумок отказывались, делали дешевле. «Эти мероприятия должны были стоить дороже»,— говорил Серебренников. Он отмечал, что «Платформа» была просветительским проектом про современное искусство, цены на билеты были специально низкими, чтобы приходила молодежь.
Серебренников рассказал, что в конце «Платформы», весной 2014 года, к нему пришла генпродюсер Екатерина Воронова и сказала, что денег на мероприятия не хватает. Серебренников сказал, что распорядился провести аудит, но главный бухгалтер Нина Масляева «исчезла с радаров», ее пришлось искать с помощью гендиректора Юрия Итина. Когда Масляева пришла на аудит, то «вела себя агрессивно», вспоминал Серебренников. Сама Масляева ранее на допросе рассказала, что после аудита была уволена.
«Я думал, нам орден дадут за это. А нам пришили организованную преступную группу»,— говорил Серебренников, отвечая на вопросы судьи про итоги «Платформы». По его словам, он не давал распоряжение Вороновой сжигать документацию, она это сделала, поскольку проект был закончен, все отчеты были приняты и вопросов у министерства не было. «Если бы не были уничтожены эти документы, нам было бы проще доказать (нашу невиновность.— “Ъ”)»,— сказал режиссер.
Серебренников сказал, что не вступал ни с кем в преступный сговор. «Моя задача была — показать, что деньги можно расходовать достаточно эффективно, что можно за какой-то нормальный человеческий бюджет сделать много оригинальных спектаклей»,— заявил он суду.