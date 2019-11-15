Глава Госэконадзора Ленобласти может возглавить Росприроднадзор по Северо-Западу

Председатель комитета госэконадзора Ленинградской области Михаил Козьминых уходит со своего поста. Последним его рабочим днем в ведомстве стала пятница, 15 ноября. Отставка регионального чиновника связана с переводом на более высокопоставленную должность — кандидатура господина Козьминых согласована на пост руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сообщает 47news.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что предыдущий руководитель департамента Росприроднадзора по Северо-Западу Олег Жигилей, занимавший эту должность с 2009 года, покинул ее в апреле 2019 года. В настоящий момент и.о. главы ведомства является Евгений Золотов.

Что касается нового председателя Госэконадзора Ленобласти, то на этот пост, по данным СМИ, с высокой долей вероятности будет назначен начальник Управления по обращению с отходами Николай Борисов, которого, в свою очередь, сменит в должности его заместитель Алексей Пименов.