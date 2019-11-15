Правительство совместило должности замминистра транспорта и главы Росавтодора

Российское правительство объединило должности замминистра транспорта РФ и главы Федерального дорожного агентства (Росавтодор), говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно прежней редакции документа, Минтрансу можно было иметь восемь заместителей министра, среди которых замминистра и замминистра—руководитель Росморречфлота. Постановление упразднило эту должность, заменив ее на «заместитель министра—руководитель Федерального дорожного агентства».

По словам источника «РИА Новости», изменения призваны скоординировать работу в рамках дорожного нацпроекта. Собеседник «Интерфакса» отметил, что глава Россморечфлота—замминистра транспорта Юрий Цветков останется в своем статусе замминистра, а в самом Росморречфлоте вскоре будет назначен врио руководителя.

Напомним, с конца сентября 2018 года функции главы Росавтодора выполняет Андрей Костюк, дорожную отрасль курирует первый замминистра Иннокентий Алафинов.