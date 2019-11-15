В Армавире на предприятии работница получила тяжелые травмы

Трагический инцидент в одном из цехов армавирского предприятия по производству туалетной бумаги произошел около 8 часов утра в среду, 13 октября. Как рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю, 35-летняя местная жительница приступила к уборке станка по обандероливанию бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения и в этот момент ее волосы намотало на движущийся вал станка. В результате произошла механическая ампутация кожного покрова головы женщины.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. По версии следствия, причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда.

Следственный отдел по Армавиру регионального СКР возбудил уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека по (ч.1 ст.143 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают до одного года лишения свободы.

Василий Хитрых