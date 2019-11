Hublot создали часы из материала SAXEM впервые в часовой индустрии

Hublot в очередной раз подтверждает статус лидера инноваций выпуском часов MP-11 в высокотехнологичном материале, никогда ранее не применявшемся для часового производства. Материал называется SAXEM (Sapphire Aluminium oXide and Earth Mineral) и представляет сочетание сапфира, оксида алюминия и редких химических элементов (туллий, гольмий и хром). Удивительно яркий зелёный цвет, абсолютная прозрачность и блеск – этих качеств инженерам Hublot удалось достичь благодаря верности концепции The Art of Fusion, сочетающей несочетаемое. Получившийся материал тверже изумруда и блестит сильнее сапфира, его легче формовать, а внутренняя структура обеспечивает монохромность цвета со всех точек зрения. Шесть Н-образных винтов и заводная головка выполнены из титана.

Внутри часов работает скелетонированный мануфактурный калибр с ручным подзаводом и впечатляющим двухнедельным запасом хода. Таких показателей часовщики добились за счёт последовательно установленных семи барабанов толщиной в 10,92 мм. Трансмиссию энергии между горизонтально установленными барабанами и вертикальным индикатором часов и минут обеспечивает дополнительное колесо. Калибр HUB9011 состоит из 270 компонентов и обладает запатентованной системой работы и кремниевым спуском. Индикатор запаса хода находится на цилиндре слева от семи барабанов. Стрелки и индексы покрыты зелёным люминесцентным слоем.

Часы выпущены лимитированной серией в 20 экземпляров.