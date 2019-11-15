«Азово-Донская компания» отсудила 186 млн рублей у КФ «Мишкино»

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с кондитерской фабрики «Мишкино» около 82 млн руб. в пользу ООО «Азово-донская компания», также суд взыскал с фабрики около 104 млн руб. в пользу ООО «МТМ» (информация об этом опубликована в картотеке суда). Одновременно суд решил обратить взыскание на имущество фабрики «Мищкино» на два земельных участка в х. Александровка в Аксайском районе и технологическое оборудование в соотношении 36% в пользу «Азово-донской компании» и 64% в пользу МТМ.

Напомним, иск о взыскании задолженности по договору займа в январе подавала «Азово-донская компания». Позже она уступила права требования на часть долга ООО «МТМ.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «МТМ» было зарегистрировано в 2015 году с основным видом деятельности «торговля автотранспортными средствами». «Азово-донская компания» связана с группой «Астон» Вадима Викулова.

Кондитерская фабрика «Мишкино» была построена в поселке Александровка Аксайского района. С 2013 года предприятие выпускает восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис в сахаре, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган», объем производства составлял более 60 тыс. т продукции в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году предприятие получило 944,4 млн руб. выручки, чистый убыток составил 373,8 млн руб. В мае в компании арбитраж ввел процедуру наблюдения.

Вадим Водолазов