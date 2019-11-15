«Ростелеком» подарил краснодарским предпринимателям «Бизнес-драйв»

«Ростелеком» в Краснодаре организовал масштабную конференцию для малого и среднего бизнеса – «Бизнес-драйв». На мероприятии, прошедшем в краснодарском Galich Hall, выступили известные в России бизнес-практики и эксперты, которые поделились с участниками инструментами по созданию компании, управлению ее финансовыми потоками и циклом продаж, построению отношений с клиентами и другими секретами успеха в предпринимательстве.

Конференция в Краснодаре состоялась впервые, но стала шестнадцатой по счету в серии одноименных мероприятий, которые проходят в этом году по всей стране. Организаторы во время встречи с бизнесменами принципиально отказались от рекламы и навязывания собственных продуктов и услуг, а также сделали исключительный акцент на практические инструменты взамен мотивационных речей.

«Сегодня на текущий момент времени все предприниматели хотят инвестировать свое время в полезный контент для того, чтобы он помогал в достижении двух основных задач, которые стоят перед бизнесом любого формата, будь то крупная корпорация или малый предприниматель. Сокращение издержек и увеличение прибыли – два аспекта, которые сегодня важны в России. И поэтому мы стремимся на наших конференциях давать нашим участникам именно такой контент, который позволит им получить преимущества для бизнеса», – отметил Сергей Таболин, директор по маркетингу сегмента B2B ПАО «Ростелеком».

Перед участниками выступили профессиональный стартап-менеджер, экс-генеральный директор и акционер компании Gettaxi (такси Gett) Владимир Маринович, который научил собравшихся заводить полезные для бизнеса знакомства, а также рассказал, как побеждать конкурентов в эпоху цифровизации. Интернет-эксперт Дмитрий Сидорин во время мастер-класса «Социальные сети: новые правила игры» поделился методами продвижения товаров и услуг и привлечения клиентов. Выступление эксперта по внедрению и оптимизации бизнес-процессов Сергея Кулешова было посвящено развитию бизнеса и избавлению предпринимателей от рутины. Консультант по финансам и управлению малым бизнесом Александр Афанасьев провел с собравшимися работу над ошибками, которые мешают стать богатыми, и рассказал о правилах, которые, наоборот, помогают в этом вопросе. Эти и другие спикеры, выступавшие на конференции, демонстрировали реальные примеры из практики и предлагали готовые решения для роста эффективности бизнеса.

«”Бизнес-драйв” превзошел мои ожидания и по уровню спикеров, и по организации, и по количеству новых знакомств. Качество полученной информации просто зашкаливает. Уже начали применять многое из того, что услышали. Кроме того, надеюсь, новые знакомства приведут к развитию нашей компании и новым проектам. В очередной раз понимаю, насколько важно искать и находить новых партнеров в деловой среде!», – поделился впечатлениями Константин Епифанов, управляющий партнёр адвокатского бюро «Бизнес. Право. Арбитраж».

«Бизнес-драйв» в Краснодаре побил рекорд посещаемости по сравнению с другими регионами: на встречу пришли около 1000 бизнесменов.

Следующая конференция состоится в Ростове-на-Дону 25 ноября. Организаторы намерены подобные встречи в регионах сделать регулярными.