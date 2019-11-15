Сочинского застройщика приговорили к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов

В Сочи суд приговорили 57-летнего учредителя и генерального директора строительной компании «Интеграл» Завена Хачатуряна к четырем годам колонии общего режима. Он признан виновным в многомиллионном уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, с января 2011 года по апрель 2013-го Хачатурян предоставил главному бухгалтеру компании ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с одной из организаций. На основании подложных документов главбух, якобы не осведомленная о преступных намерениях руководителя, внесла в налоговые декларации недостоверные сведения. Таким образом, была занижена налогооблагаемая база по налогу на прибыль, а также завышена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая вычету. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму свыше 23,2 млн руб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко