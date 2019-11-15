Корпоративные клиенты Tele2 в 2019 году использовали в 3 раза больше интернета.

Tele2 подвел итоги работы в корпоративном сегменте в Краснодарском крае. В 2019 году интернет-трафик бизнес- клиентов вырос в 3 раза, а количество пользователей - в 1,5 раза. Среди корпоративных клиентов оператора увеличилось число крупных компаний.

За прошедший год число бизнес-абонентов Tele2 увеличилось на 10%. Услугами оператора начали пользоваться коммерческие предприятия, ведущие деятельность в сфере промышленности, финансов, медицины, строительства, логистики, сельского хозяйства. В числе новых крупных клиентов Tele2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее - банк «Кубань-Кредит», компрессорный завод «Тегас», холдинг «Агро-альянс», Кропоткинский пивоваренный завод и другие.

Кроме того, к корпоративной программе оператора в 2019 году присоединился ряд государственных и муниципальных компаний. Выручка в этом сегменте за год увеличилась более чем на 60%. Среди новых клиентов оператора - Финансовое управление администрации и Министерство культуры г. Новороссийска, Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «Социально-культурное объединение» Черниговского сельского поселения Апшеронского района, Городская поликлиника №6 г. Новороссийска и №17 г. Краснодара и другие.

Количество активных пользователей мобильного интернета среди бизнес-клиентов выросло за год в 1,5 раза. При этом объем потребляемого трафика увеличился более чем в 3 раза. Абоненты компании все чаще выбирают цифровые решения, запускают различные digital-сервисы, автоматизируют собственные бизнес-процессы, внедряют новые технологии на основе Big Data.

Росту интернет-трафика также способствует увеличение уровня проникновения смартфонов с большим экраном. По итогам января-сентября 2019 года фаблеты продемонстрировали более чем двукратный рост в макрорегионе «Юг» Tele2. Доля устройств с большим экраном выросла на 23 п.п. и составила 43%.

Клиенты компании также активно используют мобильный трафик и в деловых поездках. В летние месяцы они побывали в 76 регионах России. Порядка трети поездок были совершены в Ростовскую область и Ставропольский край. Кроме того, абоненты часто ездили в Москву, Воронежскую и Волгоградскую области. В роуминге по России клиенты использовали свыше 32 терабайтов мобильного трафика. При этом активное использование интернета не отразилось на счетах – в поездках по России трафик тарифицируется по цене домашнего региона.

Пользователи также не несли дополнительных расходов за междугородную связь внутри сети: новые тарифные планы оператора включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России и не расходуют основной пакет минут. В летних поездках клиенты проговорили свыше 312 тысяч минут.

Максим Митькин, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:





«Трафик в мобильных сетях Tele2 с каждым годом растет. Бизнес-клиенты еще более активны в цифровой среде, чем обычные пользователи. Все больше деловых задач сегодня решаются с помощью смартфонов, а также автоматизации бизнес-процессов и использования бизнес-аналитики на основе передачи данных. Растет и число тех, для кого возможности мобильного интернета - основа бизнеса. Для них особенно важно быть на связи и при этом не переплачивать. Со своей стороны, мы быстро реагируем на потребности рынка и предлагаем абонентам новые востребованные решения. Это ценят как коммерческие предприятия и различные технологичные компании, так и государственный сектор».