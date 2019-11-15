В Саратовской области несовершеннолетние совершили 339 преступлений

В Саратовской области за 10 месяцев этого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, снизилось на 25,3% - с 454 до 339. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наибольшее количество преступлений этой категории зарегистрировано в Энгельсе (69), Ленинском и Заводском районах Саратова (20 и 22 соответственно), Балаково (30).

Большинство из них- преступления против собственности: 211 краж, 32 грабежа, 14 угонов, шесть разбоев, однако есть одно умышленное убийство.

Марина Ковалева