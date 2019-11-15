Бывший полковник Дмитрий Захарченко будет отбывать наказание в Мордовии

Исправительная колония №5 в поселке Леплей Республики Мордовия примет осужденного бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Напомним, полковник полиции был арестован в 2016 году. При обысках в его квартире и у родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (в общей сложности сумма эквивалентна 9 млрд руб.). В июне 2019 года суд приговорил Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 117 млн руб. Его признали виновным по делу в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ). В октябре 2019 года суд смягчил наказание до 12 с половиной лет лишения свободы. Дмитрия Захарченко также лишили звания полковника.

О том, что бывшего полицейского этапируют в колонию в Мордовии сообщил его адвокат Александр Горбатенко. «Сегодня мне сообщили, что Захарченко этапируют в колонию. Вчера еще он был в изоляторе», – цитирует защитника ТАСС.

Ранее, администрация СИЗО, где находился Захарченко указала, что считает бывшего полковника склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. В колонии поселка Леплей отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Ирина Андреева