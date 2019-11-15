Пермские телетрапы в аэропорту не будут сданы в срок

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «сроки модернизации инфраструктуры пермского аэропорта нарушен». По его словам, подрядчики не успевают выполнить работы по строительству перрона и рулевых дорожек. «Если подрядчик не успевает, то может добавить ресурсов, подумайте Минтранс», - обратился к представителям федерального ведомства господин Мутко. Господин Мутко добавил, что крайний срок окончания работ и запуска работа аэропорта «в полном объеме» - апрель следующего года.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино началась в апреле прошлого года. На ее реализацию направлено 5,5 млрд руб., в том числе 413 млн руб. из краевого бюджета.

В настоящее время в аэропорту ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Генподрядчиком стройки является АО «Стройтрансгаз». Работы предполагалось завершить к ноябрю 2019 года.