В Кузнецке онкобольная была вынужден три месяца покупать льготные лекарства за свой счет

После вмешательства прокуратуры Кузнецка жительница города, страдающая онкологическим заболеванием, была обеспечена необходимым лекарством, а один из сотрудников межрайонной больницы привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что пациентка больницы, имеющая право на бесплатное обеспечение медикаментами, была вынуждена в течение трех месяцев покупать их за свой счет. Причиной этому стало несоблюдение медучреждением правил подачи в министерство здравоохранения области заявки на бесплатное обеспечение лекарствами определенной категории граждан.

Иван Сергееев