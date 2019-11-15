Удмуртский ФИЦ УрО РАН выиграл грант на 63 млн рублей

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО Ран выиграл грант Минобрнауки РФ на 63 млн руб. Средства направят на покупку оборудования в центр коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП), сообщает пресс-служба учреждения.

В обозначенном конкурсе участвовали 115 научных институтов и университетов России. Победителями признали лишь 20 из них. Руководитель ЦКП, кандидат физико-математических наук Ришат Валеев отметил, что на полученный гран планируется приобрести сканирующий электронный микроскоп с микроанализом состава образцов, синхронный анализатор с системой анализа выделяющихся газов, зондовый атомно-силовой сканирующий микроскоп с приставками для исследований электропроводящих, магнитных и оптических свойств материалов. Также в ЦКП модернизируют рентгеноэлектронные спектрометры.