Zenith инкрустировали часы Defy Classic цветными сапфирами

После выпуска в прошлом году часов DEFY El Primero Rainbow, марка Zenith представляет модель DEFY Classic в той же технике исполнения. Фацетированный корпус часов DEFY Classic диаметром 41 мм выполнен из титана или из черной керамики. Благодаря сочетанию полированных, матовых и матовых с микрозернением поверхностей корпус напоминает футуристичный дизайн самых первых часов DEFY. Безель часов инкрустирован 48 сапфирами огранки «багет» всех семи цветов радуги.

Часы DEFY Classic — самое сдержанное воплощение авангардной философии Zenith, в версии Rainbow приобретают новую яркость. Эта серия, эксклюзивно разработанная для продажи в фирменных бутиках и китайском регионе, создана для тех, кому чужд страх самовыражения. Открытый циферблат с центральным мотивом в виде звезды добавляет современной архитектурной конструкции визуальную глубину. В версии из черной керамики стрелки, часовые отметки и ободок выпуклой конструкции покрыты черным люминесцентным слоем, а в версии из титана часовые отметки и стрелки покрыты родием. И белыми люминесцентными пигментами поверх черного ободка.

Внутри часов установлен автоматический механизм Elite со скелетонированным исполнением основной пластины, мостов и колеса даты, с кремниевым спусковым колесом и анкерной вилкой, обеспечивающими точность при частоте 28 800 полуколебаний в час.

Запас хода этого механизма составляет минимум 50 часов. Модель Midnight Black Ceramic дополняет черный каучуковый ремешок с покрытием из кожи аллигатора чёрного цвета с красной прострочкой, а версия Titanium — белый каучуковый ремешок с покрытием из кожи аллигатора синего цвета и белой прострочкой. Каждая из моделей выпущена ограниченной серией из 150 экземпляров и доступна исключительно в бутиках марки Zenith по всему миру. В качестве дополнительной услуги с июля 2019 года клиентам бутиков предлагают первую проверку по желанию владельца.