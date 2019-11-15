ИКМО «Новоизмайловское» потребовало отвода судьи

В ходе судебного заседания по отмене выборов на участке №1386, расположенного на территории МО «Новоизмайловское» представитель ИКМО, член петербургского избиркома Алексей Березин заявил отвод судье Татьяне Лемеховой.

Днем ранее эта судья удовлетворила исковые требования других истцов в части отмены результатов выборов на УИК №1393. В этом деле представителем ответчика был также господин Березин.

Член ГИК мотивировал свое ходатайство тем, что госпожа Лемехова якобы высказывала оценочные суждения в ходе исследования доказательств, а именно видеозаписи с участка.

Истцы, как и прокурор, возразили против отвода судьи. Суд в ходатайстве отказал, так как данные сведения не являются правдой.

Олег Дилимбетов