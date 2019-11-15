В Нижегородской области заключенный ушел из колонии-поселения

12 ноября сотрудники колонии-поселения ИК №5 заметили, что территорию исправительного учреждения покинул заключенный Раушан Салахов, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области „Ъ-Приволжье“. В 2009 году Лениногорский городской суд Татарстана приговорил Раушана Салахова к 13 годам колонии строго режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также за кражу и изнасилование.

Сначала заключенный отбывал срок в Татарстане, а после отбытия двух третьих срока заключения подал прошение о смягчении наказания. Суд счел возможным перевести заключенного в колонию-поселение в Нижегородской области.

Как пояснили „Ъ-Приволжье“ в региональном УФСИН, заключенный на территории поселения живет не в режимных корпусах, может перемещаться по территории муниципалитета, в котором находится ИК, и носить гражданскую одежду. Проверка пребывания заключенных на территории колонии-поселения проводится после отбоя и до подъема.

Виктория Александрова