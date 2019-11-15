Модные тренды «спустятся» в подземку

Московское метро заказало спецодежду у дизайнера олимпийской формы — поставщиком будет бренд Zasport Анастасии Задориной. Метрополитен потратит на одежду для сотрудников 433 млн руб. и получит несколько тысяч теплых курток, комбинезоны, резиновые сапоги, зимнюю обувь, шапки и светоотражающие жилеты. Последний раз подземка заказывала униформу в прошлом году — тогда общая сумма контрактов составила почти 114 млн руб.

Что известно о бренде Zasport и о его основательнице?

Zasport — это российский бренд кэжуал и спортивной одежды, он появился в 2012 году. Компания разрабатывает и производит форму для российских спортивных команд, федераций и корпораций. В 2017-м Zasport стал официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России. До этого в течение 15 лет форму поставляла Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. Zasport входит в компанию ZA Group, которая помимо спортивного направления занимается организацией и пиар-сопровождением мероприятий. Основной владелец бренда — 29-летняя дочь генерал-полковника ФСБ и президента волейбольного клуба «Динамо» Михаила Шекина Анастасия Задорина. Среди клиентов бренда Zasport — «Динамо», Внуково, «Норильский никель» и «Росатом». В Москве у бренда есть флагманский магазин. Zasport также представлен в трех торговых точках в столице, еще одна находится в Сочи. В 2012 году помимо Zasport Задорина зарегистрировала фирму «Экиспорт», которая тогда же выиграла конкурс и стала поставлять спортивное оборудование для погранслужбы ФСБ. В 2016-м «Экиспорт» выиграла четыре конкурса «Транснефти» на 1,5 млн руб. и поставила одежду для спартакиады.

Дизайнер Анастасия Задорина надеется, что поставкой спецодежды дело не ограничится, и в следующем году Zasport вместе с метро смогут разработать совместную коллекцию одежды. Такой мерч был бы востребован, считает руководитель интернет-проекта FashionEducation.ru Ирина Каримова. По ее словам, в последнее время подземка становится ближе к моде:

«Да, мерч действительно востребован, я помню, как в преддверии Чемпионата мира, когда было большое количество иностранных и российские болельщики из других городов, и сами москвичи с удовольствием покупали сувенирную продукцию, связанную с подземкой. Что касается моды и метро, мне очень нравится эта идея сближения, потому что дизайнеры должны быть ближе к народу, который каждый день спускаются в подземку. И если стилист совместно с метрополитеном сумеет сделать интересную форму для сотрудников и хорошие сувениры функциональной одежды — толстовки, ветровки, футболки, то это очень здорово. Одежда будет выполнена из хороших материалов с дизайнерским видением. Во время последнего сезона недели моды были очень интересные показы в метро. Конечно, это было не похоже на классический зал для показов с подиумом, но тем не менее тема подземки и ее использования как антуража для индустрии моды тоже очень интересна. Тему метро, вокзалов, железных дорог активно используют не только российские, но и западные дизайнеры, так что это действительно очень интересный и красивый шаг».

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По документам новой закупки метро, дизайн некоторых предметов униформы немного изменился — на одежде сотрудников появились, например, контрастные швы, дополнительные застежки, новые отделки брюк и футболки белого цвета вместо голубого. Новую спецодежду получат около 46 тыс. работников подземки — от слесарей до машинистов.

Анна Никитина