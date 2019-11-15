Удмуртия сэкономит 2,3 млрд рублей на госзакупках по итогам 2019 года

По итогам 2019 года Удмуртия сэкономит 2,3 млрд руб. за счет работы регионального центра закупок. Это на 700 млн руб. больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера правительства республики Ярослава Семенова.

«Помимо увеличения доходной части, мы активно занимаемся тем, чтобы сокращать расходную часть бюджета. Если в 2017 году мы начали работу по централизации всех закупок, на конец 2019 года реализация программ по централизации закупок в одном месте (в центре закупок региона,—“Ъ”) нам позволит сэкономить 2,3 млрд руб.»,— заявил премьер Удмуртии.

Господин Семенов отметил, что в региональном центре также формируется единый каталог продукции с указанием максимальной цены на тот или иной товар, что позволяет экономить на этапе формирования начальной цены. «У нас в каталоге товаров уже больше двух тысяч наименований. Если в одном районе, в одном учреждении, ручка стоит 20 руб., никакой заказчик, каким бы он ни был умным и хитрым, не сможет даже начальную максимальную цену этой ручки поставить больше, чем она стоит в каталоге»,— добавил он.