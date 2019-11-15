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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

1,9 млн рублей штрафов выписано в регионе за нарушение «закона о табачном дыме»

Основным нарушением стало курение на открытых территориях и в помещениях.

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Общая сумма штрафов, назначенных в качестве меры административной ответственности юридическим, должностным и физическим лицам за нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» составила в регионе за девять месяцев 1,89 млн рублей.


Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала заместитель начальника отдела по гигиене и питанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро. Всего специалистами Роспотребнадзора по Нижегородской области проведено 520 проверок и выявлены нарушения антитабачного законодательства в 183 организациях. К административной ответственности привлечены 39 юридических лиц, 90 должностных лиц и 54 гражданина.

Собеседница «ЪFM Нижний Новгород» рассказала, что основными стали нарушения запрета курения табака на открытых территориях, в помещениях и на объектах, хотя зафиксированы даже случаи курения на детских площадках.

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