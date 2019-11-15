Директора «Первой Сарапульской УК» обвиняют в причинении ущерба ресурсоснабжающим компаниям в 9 млн рублей

Директора ООО «Первая Сарапульская управляющая компания» обвиняют в причинении ущерба ресурсоснабжающим организациям ООО «УКС» и ПАО «Т Плюс» в размере более 9 млн руб. Уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб), направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год директор управляющей компании использовал средства, поступившие от населения в счет оплаты услуг, на хозяйственные нужды предприятия. Тем самым он умышленно не выполнял обязательства перед указанными ресурсоснабжающими организациями.