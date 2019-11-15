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За девять месяцев УВЗ втрое снизил чистую прибыль по РСБУ

Чистая прибыль «Уралвагонзавода» по РСБУ за девять месяцев текущего года составила 3,01 млрд руб. Это втрое меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные содержатся в отчете компании.

Выручка предприятия за январь-сентябрь 2019 года составила 53,33 млрд руб., что на четверть меньше, чем в прошлом году. При этом выручка завода от производства и реализации вагонной продукции возросла на 9,9% - до 37,88 млрд рублей. Причиной роста стал повышенный спрос на изделия предприятия. С начала года предприятие существенно увеличило прочие доходы — с 1,5 до 7,2 млрд руб. Расходы за этот же период выросли с 1,09 до 2,15 млрд руб. Коммерческие расходы предприятие снизило с 6,95 млрд до 676,3 млн руб. Также УВЗ сократил и управленческие расходы — с 3,27 до 2,62 млрд руб. Кредиторскую задолженность завод снизил с 44,9 до 38,98 млрд руб., дебиторскую - с 63,93 до 59,49 млрд руб.

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