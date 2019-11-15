В Кургане возбудили уголовное дело по факту халатности при лечении ребенка с опухолью мозга

Курганское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту халатности, после того как врачи не заметили у четырехлетнего мальчика опухоль мозга и долгое время лечили от другой болезни.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по версии следствия, медработники Курганской детской поликлиники и областной специализированной инфекционной больницы не приняли меры к выявлению истинного заболевания у ребенка. Из-за неверных диагнозов затянулось избрание верной тактики лечения и, как следствие, значительно ухудшилось состояние здоровья мальчика, у которого в итоге произошло поражение головного мозга. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования изъята медицинская документация для установления степени вреда здоровья, причинного ребенку, и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В середине октября родственники мальчика рассказали о случившемся в социальных сетях. По их словам, в июле у ребенка начала болеть голова, он стал сонливым. В поликлинике педиатр заявила родителям, что мальчик просто реагирует на погоду. В начале августа скорая помощь доставила ребенка в инфекционную больницу с подозрением на менингит, где его лечили более 20 дней. Через несколько дней мальчик снова вернулся в больницу, якобы с последствиями менингита. С 3 сентября ребенок находится в искусственной коме, в головном мозге у него обнаружена опухоль.