Главным редактором «Новой газеты» избрали Дмитрия Муратова

Один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов избран главным редактором издания. За пост также боролись действующий главред Сергей Кожеуров и специальный корреспондент Илья Азар. За господина Муратова проголосовали 74 сотрудника, за господина Кожеурова — 51, за господина Азара — 13.

В тайном голосовании принимали участие только сотрудники редакции. Главного редактора «Новой газеты» выбирают на два года.

58-летний Дмитрий Муратов занимал пост главреда газеты с 1995 по 2017 год.