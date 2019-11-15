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Фото: пресс-служба АО "Ростовводоканал"

В «Ростовводоканале» сменился директор

Совет директоров АО «Ростовводоканал» назначил генеральным директором предприятия Сергея Энтина, сообщает пресс-служба компании. На посту он сменил Максима Неснова, который возглавлял компанию с 2017 года и покинул пост по собственному желанию.

Господин Энтин родился в 1964 году. Окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, имеет ученую степень кандидата технических наук. Проходил военную службу в Куйбышеве и Тамбове. С 2013 по 2015 год возглавлял ООО «Сочиводоканал».

Дарья Голякова


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