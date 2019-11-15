В аэропорту Кургана появятся два новых рейса

Авиакомпания Utair получила субсидии на запуск прямых рейсов из Сургута и Ханты-Мансийска в Курган. Авиасообщение будет открыто в январе 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Росавиации.

Рейсы в Сургут будут проводиться два раза в неделю, в Ханты-Мансийск – один раз в неделю. Для перелетов будут использоваться суда ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.

Размер выделенных курганскому аэропорту субсидий в документе не раскрывается. Росавиация выделила дополнительные средства на полеты по приоритетным направлениям в 2020 году 21 перевозчику. Общий объем дотаций составил 8,3 млрд руб., это на 500 млн руб. больше, чем в прошлом году.

Сейчас в аэропорту Кургана действует единственный ежедневный рейс в Москву, его выполняет Utair. Чтобы улететь в другие города, жителям приходится ездить в соседние регионы, большинство покупает билеты из Рощино (Тюмень). В летний период специально для перевозки пассажиров из Кургана в тюменский аэропорт запустили рейсовые автобусы.