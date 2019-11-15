Реализация инвестпроектов ММК добавит 686 млн долларов к EBITDA в год

Совокупный экономический эффект от реализации инвестиционной стратегии Магнитогорского металлургического комбината за период с 2015 по 2025 год составит 686 млн долларов к EBITDA в год, сообщил топ-менеджмент компании в ходе Дня инвестора в Лондоне, состоявшегося в пятницу.



Перед международными инвесторами, финансовыми аналитиками и журналистами выступили председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, генеральный директор компании Павел Шиляев, независимый член совета директоров Тав Морган и директор по экономике Андрей Еремин.

«Мы последовательно и целенаправленно реализуем стратегию развития и в ходе нового инвестиционного цикла уже осуществили ряд ключевых проектов, направленных на расширение присутствия Группы ММК в высокомаржинальных сегментах рынка, – рассказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Мы продолжаем реализацию масштабной инвестиционной программы, нацеленной на обновление и повышение эффективности аглококсодоменного процесса. Важно отметить, что наши новые проекты одновременно направлены и на минимизацию негативного воздействия на экологию. Этому, в частности, способствует использование наилучших доступных технологий».

Ежегодные капитальные вложения ММК в период с 2020 по 2023 год планируются на уровне 900 млн долларов с последующим снижением инвестиционного цикла в 2024–2025 годах, добавил Рашников. Всего же за период с 2015 по 2025 год затраты компании на ключевые инвестиционные проекты составят 2,879 млрд долларов.

Успешное развитие производственных мощностей и вывод на рынок новых инновационных, импортозамещающих продуктов позволили предприятию занять первое место в России по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом благодаря консервативной финансовой политике компания генерирует стабильный денежный поток, на регулярной основе направляемый на выплату дивидендов акционерам.

В основе стратегии ММК лежат принципы устойчивого развития (sustainable development), которые предполагают гармоничное сочетание роста операционных и финансовых показателей с исполнением социальных обязательств и заботой об окружающей среде. Одним из важнейших стратегических приоритетов ММК является улучшение экологической ситуации в Магнитогорске: по сравнению с 2000 годом предприятие в два раза сократило воздействие на атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты сократились в пять раз. Реализация экологических инициатив позволит компании к 2025 году снизить выбросы в атмосферу еще на 20%, а сбросы дополнительно на 70%.

По завершении презентации компании в рамках Дня инвестора топ-менеджмент ММК принял участие в брифинге для журналистов ведущих международных СМИ.