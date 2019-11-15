Работу «Березка бара» приостановили на два месяца

Нижегородский районный суд приостановил работу кафе «Березка бар» на 60 суток. Как говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в отношении владельца заведения ООО «Киноклуб-НН» было возбуждено административное дело по ст. 6.4 КОАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Как сообщает надзорное ведомство, с жалобой на шум от «Березка бара» обратился житель соседнего с кафе жилого дома. По его жалобе Роспотребнадзор провел внеплановую выездную проверку. Во время проверки сотрудники надзорного органа измерили уровень шума в квартире заявителя от работы системы кондиционирования и вентиляции кафе. Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, «уровень звука не соответствовал гигиеническим нормативам для ночного времени, установленном санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что деятельность «Березка бара» «ухудшает условия проживания, отдыха людей в жилом здании, что является нарушением».

В «Березка баре» отказались комментировать решение суда, сообщив, что кафе работает.

Александра Викулова, Андрей Репин