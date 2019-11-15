Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, зачем в разные времена люди прокалывали различные части тела.

В мир экзотических проколов отправляемся сегодня, ибо пирсинг — это и есть прокол в переводе с английского. Одна из форм декоративной модификации тела, посредством создания на нем отверстия, предназначенного для ношения украшения. Это не я загнул, а какой-то справочник.

В общем, начнем с ушей. В леднике Симилаун в Австрии была найдена мумия Эци с проколотыми ушами, возраст мумии составляет 5,3 тыс. лет. Согласно Анатомии Унижений Филиппа Стаббса, в XVI веке серьги чаще носили мужчины, чем женщины. В 1577 году Рафаэль Холиншед пишет о популярности практики среди «страстных придворных мужей» и «ценителей мужества». Зародившаяся в Испании практика прокалывания ушей среди европейских мужчин распространилась при дворе короля Франции Генриха III и в Англии елизаветинской эпохи, где серьгу в ухе носили такие именитые особы, как Роберт Карр граф Сомерсет, Уильям Шекспир, Уолтер Рэли и король Англии Карл I.

Простые люди также носили серьги. Со времен Средневековья в Европе бытовало суеверие, что прокол одного уха улучшает зрение, что привело к распространению ушного пирсинга среди моряков и путешественников. Мода носить украшения в левой ноздре пришла из Индии. Согласно аюрведе, ноздри связаны с репродуктивностью половозрелой женщины.

Опускаемся ниже. В Древнем Риме и у мужчин, и у женщин было принято прокалывать соски: у воинов в доказательство мужественности. У матрон, видимо, для красоты. Еще ниже. Некоторые эксперты утверждают, что история пирсинга пупка уходит корнями в Древней Египет. Еще ниже: камасутра, сплошной разврат, драгоценные металлы и камни во плоти и боязнь прокола перед главным редактором за описание чувственных подробностей. Впрочем, и закругляться уже пора.