Реализация ключевых инвестпроектов увеличит EBITDA ММК на $686 млн в год

Совокупный экономический эффект от реализации инвестиционной стратегии Магнитогорского металлургического комбината в 2015-2025 годах составит $686 млн к EBITDA (прибыль до вычета расходов по оплате процентов, налогов, взноса и амортизации) в год. Об этом на Дне инвестора в Лондоне сообщил топ-менеджмент компании, информирует пресс-служба ММК.

По словам председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, группа «последовательно и целенаправленно реализует стратегию развития и в ходе нового инвестиционного цикла уже осуществила ряд ключевых проектов, направленных на расширение присутствия ММК в высокомаржинальных сегментах рынка». Она продолжает реализовывать инвестиционную программу, направленную на обновление и повышение эффективности аглококсодоменного процесса. Одновременно с этим проекты ММК нацелены на снижение негативного влияния на окружающую среду за счет использования передовых технологий.

В период с 2020 по 2023 год ММК планирует ежегодно вкладывать около $900 млн с последующим снижением инвестиционного цикла в 2024-2025 годах. В общей сложности инвестиции в ключевые проекты за 2021-2025 годы составят $2,879 млрд.