Депутаты ЗакСа предложили новый способ борьбы с неплательщиками за парковки

Депутаты петербургского парламента Денис Четырбок и Александр Рассудов разработали документ, который призван помочь городу привлекать к ответственности водителей, которые не платят за парковки. Депутаты предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Инициатива была поддержана на заседании комитета по законодательству.

В частности, депутаты предлагают должностных лиц правом требовать в МВД сведения об автовладельцах – нарушителях. Если инициативу поддержит ЗакС, она будет направлена на рассмотрение в Госдуму РФ.

Напомним, Госдума уже рассматривает внесение аналогичных поправок в КоАП с 2017 года. Внесенные тогда депутатами Совфеда и нижней части парламентов предложения позволят предоставлять информацию о владельце машины в электронной форме и возбуждать дело о правонарушении с момента «вынесения определения об истребовании сведений».

Также власти Петербурга в октябре объявили о том, что договорились с МВД о передаче персональных данных, чтобы взимать штрафы за нарушения правил парковки в платной зоне.

На вопрос “Ъ-СПб” о необходимости рассмотрения дополнительных поправок с учетом имеющихся данных Денис Четырбок оперативно не ответил.