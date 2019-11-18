У семи регуляторов инфляция без глаза

Удивительная краткосрочность горизонта планирования госструктур вместе с долгосрочным характером влияния регуляторных действий создают иногда довольно странное сочетание обстоятельств, в котором истории скорее позитивные и скорее настораживающие легко могут меняться местами. В ближайшие полгода, а возможно, и дольше экономика России будет пребывать в ситуации, в которой, возможно, работает именно этот сценарий. В ноябре 2019 года, как уже писал “Ъ” (см. номер от 14 ноября), уже все госрегуляторы сходятся в удивительно низких для России оценках текущей инфляции — предположительно (по крайней мере, согласно опубликованному на прошлой неделе инфляционному бюллетеню Банка России, обычно очень осторожному в таких вопросах) она составит менее 3% год к году в первые месяцы 2020 года.

В принципе после двух десятилетий инфляции, измеряемой обычно двузначными цифрами, считать ее приближение к обычным европейским показателям трагедией, как хотите, а очень непросто. В конце концов, любой процент снижения уровня инфляции от «таргета» ЦБ можно рассматривать как вклад в рост реальных располагаемых доходов. Но дело сейчас не в этом. Бюллетень ЦБ описывает довольно широкую картину общего снижения прироста цен — как в отраслях экономики, так и в регионах — и значительная его часть на деле является результатом многолетней борьбы преимущественно не Банка России с так называемыми «немонетарными факторами инфляции». В расширенном правительстве РФ, вооруженном на этот счет многолетним печальным опытом, нечасто надеются на то, что его действия в борьбе с ростом цен увенчаются успехом. Однако в будущей инфляции-2020 в описании ЦБ результатов многоэтажной и сложносочиненной борьбы с ростом цен очень много: от молока до бензина, от ЖКХ до гречки.

Сегодня, когда во властных структурах уже приготовились искать, кто виноват в новейшем бедствии — денежно-кредитная политика ЦБ, отставание в бюджетных расходах или низкий уровень господдержки производства — было бы неглупо вспомнить и ту титаническую работу по недопущению роста цен на все что угодно. И допустить, что помощь Банку России в борьбе с инфляцией экономическая теория считает избыточной совсем не напрасно: то, что с энтузиазмом делалось семь-пять-три-год назад, возможно, наконец сработало.