На сбалансирование бюджетов муниципалитетов Кубани направят 1,85 млрд рублей

Объем дотаций на сбалансированность муниципальных бюджетов в 2020 году составит 1,85 млрд руб., сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Большая часть помощи будет распределена между муниципалитетами в первом квартале.

«Мы приняли решение на увеличение поддержки муниципальных образований. К сожалению, многие из них имеют определенную волатильность исполнения бюджета. Это вызывает напряжение при исполнении первоочередных социально значимых задач. Подушкой безопасности выступает дотация на сбалансированность бюджетов. В следующем году объем этих дотаций достигнет 1,85 млрд руб.», - рассказал Игорь Галась.

Также по словам вице-губернатора, в 2020 году муниципальным районам и городским округам дополнительно будет передано 3% налога на имущество организаций, что увеличит их бюджеты на 1,2 млрд руб. Кроме того в бюджеты городских и сельских поселений дополнительно поступит 1% налога на доходы физических лиц.

Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов направлен в региональный парламент, публичные слушания по основному финансовому закону назначены на 25 ноября.

Андрей Ульченко