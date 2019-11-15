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Прокуратура Сочи выявила хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт музея

Прокуратура Адлерского района Сочи проверила реализацию муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура». Во время проверки по факту нарушения сроков выполнения работ надзорный орган выявил еще и хищение подрядчиком бюджетных средств на сумму свыше 300 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба ведомства, заказчик разработал проектно-сметную документацию ненадлежащего качества, что повлекло за собой уменьшение объема работ и впоследствии расторжение контракта при ремонте музея истории. Подрядчик, в свою очередь, представил акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения о выполнении огнезащитной обработки чердачных конструкций и ремонта фасада здания.

Виновные будут привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Елена Рыжкова


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