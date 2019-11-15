«Единая Россия» существенно обновила руководящий состав в Челябинской области

Из президиума политсовета челябинского реготделения партии «Единая Россия» исключили четырех человек: депутата Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслава Ершова, депутата регионального заксобрания Владимира Горнова, который отправляется в кругосветное путешествие, директора челябинской гимназии №96 Жанну Рыжкову, сотрудника областной избирательной комиссии Алексея Малофеева. Решение было принято на очередной конференции реготделения.

На место исключенных членов президиума избрали политического вице-губернатора Анатолия Векшина, первого вице-губернатора Ирину Гехт, исполняющую обязанности мэра Наталью Котову, спикера челябинской гордумы Андрея Шмидта. Чтобы провести назначение, делегаты на этой же конференции ввели политиков в региональный политсовет партии.

Также существенно обновился состав самого политсовета, из него вывели сразу 14 человек. Кроме названных четырех исключенных членов президиума, решено освободить от мест в руководящем органе партии экс-главу Златоуста Вячеслава Жилина, бывшего вице-губернатора Евгения Тефтелева «в связи со сменой места жительства», бывшую руководительницу движения «За возрождение Урала» Юлию Капкову, депутата Калининского района Дамира Утарбекова, депутата областного заксобрания Семена Мительмана «в связи с личной просьбой», спикера совета депутатов поселка Роза Татьяну Яковлеву и других.

Все решения о ротации членов президиума и политсовета челябинского реготделения «Единой России» были приняты единогласно.