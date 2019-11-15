У ТЦ «Мега» открылась новая автостанция за 14 млн рублей

На территории торгового центра «Мега» открылся обновленный транспортно-пересадочный узел для пригородных и внутрирайонных автобусных маршрутов, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области. Он расположен у бокового фасада магазина «Икеа» и оборудован 11 перронами. На станции организована зона для отдыха водителей, способная принимать до 30 автобусов, работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, там водители смогут зарядить свои мобильные телефоны. На территории комплекса ведется круглосуточное видеонаблюдение. Стоимость обновленного узла составила 14 млн руб.

Сейчас транспортное сообщение ТЦ «Мего» с Ростовом осуществляется по шести межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок №№ 85, 85А, 91, 113, 163, 164. Их обслуживает 155 автобусов. Еще 12 единиц транспорта курсируют до торгового центра по межмуниципальным пригородным маршрутам №№ 342, 343, 357 из Новочеркасска. Кроме того, у «Меги» останавливаются автобусы из Багаевской и Аксая.

Дарья Голякова