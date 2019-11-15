Похороны Анастасии Ещенко пройдут в субботу в станице Старовеличковской

Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, убитая преподавателем Олегом Соколовым, будет похоронена в субботу в станице Старовеличковской, где живут ее родители, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя местного квартального комитета Евгения Тарасенко. Анастасия Ещенко родилась и выросла в Старовеличковской, закончила с золотой медалью школу №4, поступила на исторический факультет СПбГУ, а затем в аспирантуру. Отец девушки Олег Ещенко преподает физкультуру в школе, мать, подполковник внутренней службы Галина Ещенко, служит в отделе кадров ОВД по Калининскому району.

По версии следствия, Анастасия Ещенко была застрелена 7 ноября в квартире преподавателя университета Олега Соколова, с которым она сожительствовала. Господин Соколов был научным руководителем аспирантки Ещенко и соавтором ее научных работ. Убийство, как полагает следствие, произошло после ссоры между Соколовым и Ещенко. Мужчина расчленил тело жертвы и бросал части трупа в реку Мойку, это увидели прохожие, Олег Соколов был арестован и признался в убийстве.

Анна Перова, Краснодар