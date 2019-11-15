В Выборге могут восстановить пункт пропуска для яхт

В Выборге разработают решение для возобновления приема яхт через морской пограничный пунк пропуска. Об этом заявил заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Ваньчков.

По его словам, понтон в порту, на котором до 2018 года проводился пограничный и таможенный контроль, демонтирован. Ближайший пункт пропуска, где возможно оформить прохождение границы маломерным судном — МПП Брусничное или форт Константин в Кронштадте, сообщает «Фонтанка.ру»

На первом этапе планируется организовать пункт пропуска на базе существующей инфраструктуры выборгского порта. В рабочую группу по данной вопросу войдут представители порта, Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой и государственных контрольных органов.