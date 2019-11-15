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Назначен новый региональный директор Билайн в Южном регионе

Александр Тепляков назначен региональным директором Южного региона сообщила пресс-служба ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн). Он сменил на этой должности Сергея Афонина, который в марте 2019 года возглавил Beeline Uzbekistan (входит в Veon Ltd).

Александр Тепляков с 2009 года развивал бизнес компании на Дальнем Востоке, работая территориальным управляющим Приморского кластера ПАО «ВымпелКом» (Приморский край, Сахалин, Камчатка).

В состав региона Юг входят: Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.

Сергей Иванов


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