СМИ: Apple наняла лоббиста со связями в Белом доме

Компания Apple наняла Джеффри Миллера, известного лоббиста и одного из ближайших союзников Дональда Трампа в Вашингтоне, чтобы тот защищал интересы Apple при решении вопроса очередного обложения пошлинами ряда товаров. Как стало известно CNBC, вместе с господином Миллером Apple получит и его команду, среди членов которой также много людей со связями в администрации господина Трампа.

Джеффри Миллер был вице-председателем инаугурационного комитета Дональда Трампа, а затем стал главным фандрейзером новой президентской кампании. В третьем квартале он сумел в этом качестве привлечь $255 тыс. Что касается его работы на Apple, то поставленная перед ним и его командой задача подробно не раскрывается. Отмечается, что Apple решила воспользоваться услугами господина Миллера именно в тот период, когда решается судьба запроса компании об исключении ввозимых ею из Китая комплектующих для его продукции из списка товаров, подлежащих обложению пошлинами.

Значительная часть продукции Apple собирается в Китае. Компании уже удалось добиться отмены импортных пошлин на комплектующие для Mac Pro. Как отмечает CNBC, сумма вознаграждения господину Миллеру неизвестна. Зато известно, что Apple с начала 2019 года потратила уже более $5,5 млн на лоббирование своих интересов, привлекая к этой работе как собственных специалистов, так и внешние компании.

Алена Миклашевская