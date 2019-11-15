В Пензенской области на «Чистую воду» выделили 100 млн рублей

В Пензенской области разработана проектно-сметная документация на прокладку инженерных сетей холодного водоснабжения в поселке Победа, микрорайонах «Заря-1» и «Заря-2» регионального центра. Такое поручение ранее отдал губернатор Иван Белозерцев.

Также завершена разработка ПСД для реконструкции водопровода от улицы Славы до улицы Набережной Пензы, на этапе разработки находится документация на строительство сетей водоснабжения поселка ЗИФ.

Разработка проектов связана с исполнением программы «Чистая вода» в Пензенской области в 2020 году – на эти цели в бюджете заложено 100 млн руб. Господин Белозерцев отметил, что «проблемы с водоснабжением населенных пунктов копились десятилетиями». Их планируется решать поэтапно.

Иван Сергеев